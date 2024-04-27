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12:38, 27 апреля 2024 года
В Орле состоялся форум "Молодой парламентарий"В фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева собрались студенты, представители общественности и депутаты.
Фото: Татьяна Тимохина
В День парламентаризма, который отмечается в России 27 апреля, в Орле прошел форум "Молодой парламентарий". На этом мероприятии орловские депутаты и представители "Молодой гвардии" поделились своим опытом со студентами.
Участников форума приветствовал спикер областного Совета Леонид Музалевский, который подчеркнул важность укрепления парламентаризма и общественно-политической системы в России. Он отметил, что в условиях внешних вызовов и угроз, с которыми столкнулась наша страна, необходима решительная и слаженная работа законодателей всех уровней.
Молодые активисты не только получили теоретические знания по различным направлениям законопроектной работы, но и смогли закрепить их на практике во время мастер-классов.
Вести-Орёл