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12:38, 27 апреля 2024 года В Орле состоялся форум "Молодой парламентарий" В фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева собрались студенты, представители общественности и депутаты.



Фото: Татьяна Тимохина

В День парламентаризма, который отмечается в России 27 апреля, в Орле прошел форум "Молодой парламентарий". На этом мероприятии орловские депутаты и представители "Молодой гвардии" поделились своим опытом со студентами. Участников форума приветствовал спикер областного Совета Леонид Музалевский, который подчеркнул важность укрепления парламентаризма и общественно-политической системы в России. Он отметил, что в условиях внешних вызовов и угроз, с которыми столкнулась наша страна, необходима решительная и слаженная работа законодателей всех уровней.



Молодые активисты не только получили теоретические знания по различным направлениям законопроектной работы, но и смогли закрепить их на практике во время мастер-классов.











Вести-Орёл



