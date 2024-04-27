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14:30, 27 апреля 2024 года В Орловской области написали "Диктант Победы - 2024" Историческая акция состоялась в шестой раз.



Фото: департамент образования Орловской области

Орловцы 26 апреля поучаствовали в международной исторической акции "Диктант Победы". В регионе организовали 74 площадки.



Диктант состоял из двух вариантов и включал в себя 25 вопросов. Общее время, отведенное на ответы, - 45 минут, рассказали в пресс-службе областного правительства.



Задания посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, другим памятным датам. Все участники мероприятия получили сертификат об участии. Результаты станут известны до начала лета и будут опубликованы в личных кабинетах.





Сергей Силаев



