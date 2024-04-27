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17:00, 27 апреля 2024 года Под Орлом увековечили память бойца Александра Константинова Мемориальная доска появилась на фасаде здания Воинской начальной школы поселка Первый Воин.



Фото: Орловская митрополия

В Мценском районе 23 апреля открыли мемориальную доску в память об участнике СВО Александре Константинове. Младший сержант погиб при выполнении воинского долга 27 июля 2023 года.



Память героя почтили педагоги и учащиеся начальных классов, родные и близкие бойца, представители администрации Мценского района и жители поселка. Как сообщили в Орловской митрополии, к собравшимся с напутственным словом обратился клирик Свято-Троицкого храма города Мценска протоиерей Сергий Микунов.



Затем участники почтили память героя минутой молчания. К мемориальной доске возложили живые цветы.



В этот же день прошла акция "Сад памяти". Возле школы поселка Первый Воин высадили 15 яблонь в честь солдат, которые героически погибли при исполнении боевого долга.





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