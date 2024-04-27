Орловский хирург Леонид Рошаль отмечает День рождения
Известному медику исполнился 91 год.
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27 апреля День рождения отмечает президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинский наук, Герой Труда РФ, орловец Леонид Рошаль. Доктор - уроженец Ливен.
Орловский врач первым предложил методики для оказания помощи детям в горячих точках, на его счету сотни спасенных детских жизней в зонах стихийных бедствий и вооруженных конфликтов. В январе Леонид Рошаль был награжден знаком "Гордость и Слава Орловщины".