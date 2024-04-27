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12:00, 27 апреля 2024 года

Опубликован график работы светомузыкального фонтана в Орле

Пусконаладочные начнутся в ближайшее время.

Фото: архив

В Орле 25 апреля заработал умный светомузыкальный фонтан – один из самых больших в стране. Высота 130 струй – 35 метров, длина – 80 метров.

Для "Крыльев Орла" разработали график работы:

• со вторника по пятницу: с 18.00 до 23.00 – работа в динамическом режиме;

• в выходные и праздничные дни – с 12.00 до 23.00 в динамическом режиме, а с 21.00 до 22.00 – в концертном шоу-режиме.

Напомним, фонтан будет радовать жителей весь летний период. Пусконаладочные работы стартуют в скором времени согласно графику.


Сергей Силаев
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