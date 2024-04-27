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11:15, 27 апреля 2024 года

Орловцы почтили память жертв радиационных катастроф

Мероприятие прошло в сквере Героев-чернобыльцев.

Фото: администрация города Орла

В Орле 26 апреля состоялось мероприятие, посвященное Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв тех событий. Красные гвоздики возложили ликвидаторы, члены их семей, школьники, первые лица Орла и области.

- Подвиг ликвидаторов - это образец мужества и героизма. Если бы не их бесстрашие и смелость, то последствия аварии могли бы быть намного масштабнее, - обратился к присутствующим заместитель мэра города Орла Игорь Печерский.

Авария на Чернобыльской АЭС случилась 38 лет назад - 26 апреля 1986 года. Она стала одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.


Сергей Силаев
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