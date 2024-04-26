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20:05, 26 апреля 2024 года В Знаменке под Орлом ремонтируют дороги на двух улицах Работы ведутся в рамках нацпроекта.



Фото: архив

В поселка Знаменка Орловского округа стартовал ремонт дорог по улицам Ленина и Школьной. Подрядчиком выступает "Дорожное предприятие №1". Общая протяженность участков – 1,2 километра, стоимость работ – около 37 миллионов рублей.



Как сообщили в пресс-службе правительства региона, рабочие уложат покрытие из асфальтобетона, отсыпят обочины щебнем, оборудуют тротуары, установят дорожные знаки, пешеходные ограждения, нанесут разметку.



Работы уже начались. Завершиться они должны до 23 августа 2024 года.





Сергей Силаев



