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17:00, 26 апреля 2024 года Игорь Печерский стал заместителем мэра Орла В городской администрации он трудится более 20 лет.



Фото: администрация Орла

На должность заместителя мэра города Орла 22 апреля назначен Игорь Печерский. Ему 52 года, родом из Ливен. О кадровом решении сообщили в пресс-службе мэрии.



В 1994 году Игорь Печерский окончил Орловский педагогический институт по направлению, в 2012 году получил юридическое образование.



Трудовую деятельность начал в 1994 году в Орловском пединституте в должности ассистента, затем работал преподавателем педагогики. С 1997 по 2003 Печерский работал в отделе образования администрации Советского района, в администрации города – с 2003 года.





Сергей Силаев



