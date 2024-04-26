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17:00, 26 апреля 2024 года

Игорь Печерский стал заместителем мэра Орла

В городской администрации он трудится более 20 лет.

Фото: администрация Орла

На должность заместителя мэра города Орла 22 апреля назначен Игорь Печерский. Ему 52 года, родом из Ливен. О кадровом решении сообщили в пресс-службе мэрии.

В 1994 году Игорь Печерский окончил Орловский педагогический институт по направлению, в 2012 году получил юридическое образование.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в Орловском пединституте в должности ассистента, затем работал преподавателем педагогики. С 1997 по 2003 Печерский работал в отделе образования администрации Советского района, в администрации города – с 2003 года.


Сергей Силаев
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