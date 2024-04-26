Меры безопасности в период майских праздников обсудили в Орле
Заседание городской антитеррористической комиссии состоялось в мэрии.
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В администрации Орла обсудили меры безопасности в преддверии майских праздников. Заседание провел мэр города Юрий Парахин.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, особое внимание будет уделено объектам, где пройдут праздничные мероприятия. Цель – усилить меры безопасности и обеспечить звуковое оповещение населения.
- Торжественные и праздничные мероприятия должны предусматривать надежную систему безопасности как никогда, - напомнил Парахин.