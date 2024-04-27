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9:45, 27 апреля 2024 года Под Орлом привели в порядок памятный знак советским воинам-освободителям В благоустройстве поучаствовали судебные приставы.



Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

В Большеколчевском сельском поселении Кромского района благоустроили памятный знак советским воинам-освободителям. В работах приняли участие сотрудники Отделения судебных приставов по Кромскому и Троснянскому районам.



Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области, несколько лет судебные приставы заботятся об этом памятном знаке. Он расположен на территории, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Приставы убрали сорную траву и сухостой, зачистили потускневшую краску и нанесли новую.





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