В поселке Нарышкино под Орлом отремонтируют улицу Чапаева
К работам дорожники приступят в ближайшее время.
Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"
В поселке Нарышкино капитально отремонтируют улицу Чапаева. Второй этап работ начнется в ближайшее время.
Как сообщает ГУП ОО "Дорожная служба", первую часть ремонта провели еще в 2023 году. В частности, здесь были установлены тротуары и бордюры. Теперь обновление коснется дорожного покрытия, а также будет установлено ограждение.
- Сейчас мы завозим строительный материал и приступаем к работам. По контракту они должны завершиться 31 мая 2024 года, - отметили в "Дорожной службе".