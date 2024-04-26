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18:00, 26 апреля 2024 года В поселке Нарышкино под Орлом отремонтируют улицу Чапаева К работам дорожники приступят в ближайшее время.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

В поселке Нарышкино капитально отремонтируют улицу Чапаева. Второй этап работ начнется в ближайшее время.



Как сообщает ГУП ОО "Дорожная служба", первую часть ремонта провели еще в 2023 году. В частности, здесь были установлены тротуары и бордюры. Теперь обновление коснется дорожного покрытия, а также будет установлено ограждение.



- Сейчас мы завозим строительный материал и приступаем к работам. По контракту они должны завершиться 31 мая 2024 года, - отметили в "Дорожной службе".





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