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16:30, 27 апреля 2024 года В Орле с вековым юбилеем поздравили вдову ветерана войны Добрые слова и подарки принимала Мария Васильевна Батурина.



Фото: администрация города Орла

Марию Васильевну Батурину поздравили с вековым юбилеем. 25 апреля она принимала самые добрые слова и подарки от учеников орловской гимназии №16 и сотрудников мэрии.



Мария Васильевна проработала в школе Залегощенского района более 30 лет, и теперь ей вдвойне приятно видеть юных орловчан - таких улыбчивых, добрых и отзывчивых. Она сердечно поблагодарила всех за подарки и внимание, Вдову участника Великой Отечественной войныпоздравили с вековым юбилеем. 25 апреля она принимала самые добрые слова и подарки от учеников орловской гимназии №16 и сотрудников мэрии.Мария Васильевна проработала в школе Залегощенского района более 30 лет, и теперь ей вдвойне приятно видеть юных орловчан - таких улыбчивых, добрых и отзывчивых. Она сердечно поблагодарила всех за подарки и внимание, рассказали в пресс-службе администрации города Орла.





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