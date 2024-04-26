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14:02, 26 апреля 2024 года

В филиалах Президентской академии открылись пункты оценки для участников отбора на программу «Время героев»

Участники отбора на Программу «Время героев», которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии.


Там начинают работу постоянно действующие пункты дистанционной оценки для участников
отбора.

С 22 апреля ведется запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая к ним добавятся пункты еще в 43 городах: Москве, Астрахани, Барнауле, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Выборге, Екатеринбурге, Иваново, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Красногорске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пятигорске, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Тамбове, Твери, Туле, Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске и Чите.

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заверил, что возможность доступа к программе «Время героев» будет обеспечена для всех участников СВО: «Еще на старте программы мы говорили о том, что сделаем все необходимое для обеспечения требуемых условий для доступа наших героев к образовательной программе. С учетом общего количества заявок, число которых превысило 44 тысячи, создание широкой сети центров тестирования было необходимо. Рассчитываем, что это создаст дополнительные удобства
для наших военнослужащих».

Пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца 2024 года. «Время героев» – это образовательная программа для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж».

Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и
технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

Продолжительность обучения составит около двух лет, оно будет проходить как в очной форме, так и в формате самостоятельной работы. Информация об адресах пунктов оценки и порядке записи на комплекс оценочных процедур доступна участникам в личных кабинетах. Участники могут выбрать удобные дату, время и филиал Президентской академии, чтобы пройти тесты.

Пункт оценки для участников отбора на программу "Время героев" находится в Среднерусском институт управления – филиал РАНХиГС.


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