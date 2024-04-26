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15:30, 26 апреля 2024 года На Орловщине стартовала акция "Георгиевская ленточка" Первыми к ней присоединились жители города Ливны.



Фото: архив

В преддверии Дня Победы на Орловщине стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка". С 26 апреля символ Великой Победы волонтеры раздают в Ливнах на улице Ленина и площади Победы. Об этом сообщает тг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны". Главный слоган акции: "Я помню! Я горжусь!".



Отметим, что в этом году ежегодная акция "Георгиевская ленточка" проходит 20-й раз. Оранжево-черная лента стала символом Великой Победы, демонстрацией памяти и уважения к сынам, отцам и дедам, сражающимся за Отечество. Раздавать ленточки активисты будут до 9 мая.





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