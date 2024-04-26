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12:28, 26 апреля 2024 года Молодой москвич задержан в Орле по подозрению в сборе денег для мошенников Он отправлен под стражу.



Видео: пресс-служба УМВД России по Орловской области

85-летняя и 90-летняя орловчанки стали жертвами дистанционных мошенников. Как рассказали в управлении МВД по региону, им позвонили лже-сотрудники Центробанка. Женщин напугали тем, что их деньги могут быть использованы для финансирования преступлений, поэтому пенсионерок могут привлечь к ответственности за госизмену. Орловчанкам велели собрать всю наличность и передать в "банк" — якобы для сверки номеров. Приехавшему от злоумышленников парню женщины отдали 100 и 180 тысяч рублей.



Курьера удалось задержать. Им оказался 21-летний москвич. Он отправлен в СИЗО. Как рассказал задержанный, преступную работу ему предложили в мессенджере.





