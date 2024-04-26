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10:39, 26 апреля 2024 года

В Орле полицейского заподозрили в незаконном получении денег

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.


Оперативники собственной безопасности УМВД России по Орловской области и сотрудники ФСБ вскрыли факт противоправной деятельности старшего оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений имущественной направленности отдела полиции №1 по Железнодорожному району. Как рассказали в следственном управлении, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Предварительно установлено, что мужчина требовал и получил от гражданки 30 тысяч рублей за помощь по освобождению от ответственности по факту мелкого хищения из магазина, сообщили в пресс-службе УМВД. Как добавили в следственном управлении, на основании ранее вынесенного приказа подозреваемый на момент совершения преступления был отстранен от исполнения своих должностных обязанностей, поэтому его предложение являлось обманом.

Руководством регионального УМВД назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.
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