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13:00, 26 апреля 2024 года В Орле продолжается фестиваль "Фольклор Орловского края" В мероприятии участвуют 34 творческих коллектива и более 160 детей.







В областном центре проходит фестиваль "Фольклор Орловского края". В этом году в нем участвуют 164 ребенка и 34 творческих коллектива. В течение нескольких дней артисты будут показывать свои лучшие номера.



Зрители увидят русские народные танцы, песни, обряды, игру на народных инструментах. Подведение итогов состоится через две недели. Победителей определят в нескольких номинациях. Подробнее о фестивале "Фольклор Орловского края" расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина



