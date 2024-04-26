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14:30, 26 апреля 2024 года Радиационная обстановка в Орловской области названа удовлетворительной 26 апреля отмечается День памяти жертв радиационных катастроф.





В России отмечается День памяти жертв радиационных катастроф. 26 апреля 1986 года случилась самая крупная техногенная катастрофа прошлого века – авария на Чернобыльской атомной электростанции. В ее ликвидации приняли участие 1476 жителей Орловской области. Сегодня в честь подвига ликвидаторов прошел традиционный митинг в сквере Героев-чернобыльцев.



Согласно данным регионального Роспотребнадзора, радиационная обстановка на Орловщине характеризуется как удовлетворительная и не требует дополнительного вмешательства. Средние годовые дозы облучения населения не превышают установленный законодательством уровень в 1 мЗв. В пробах продуктов и питьевой воды также не найдено отклонений.





