600 орловцев вступили в "Русскую общину"

Активисты работают в самых разных сферах оказания помощи.

Летом 2023-го года в Орле появилось сообщество, которое уже сейчас насчитывает в своих рядах порядка 600 человек.

Активисты помогают участникам СВО, ветеранам и малообеспеченным гражданам, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, участвуют в программе против прерывания беременности "Сохрани жизнь", занимаются кибербезопасностью. Это ключевые направления "Русской общины".

Подробнее о работе группы рассказал координатор регионального объединения Виталий Мишин.