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9:50, 26 апреля 2024 года На торжественное открытие светомузыкального фонтана в Орле пришли 15 тысяч человек Концерт состоялся на месте слияния рек Оки и Орлика.



Фото: архив

25 апреля в областном центре торжественно открыли светомузыкальный фонтан "Крылья Орла". На представление пришли около 15 тысяч жителей города. С праздником орловцев поздравил председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.



- Я впервые в Орле и хочу сказать, что у вас потрясающий город. Искренние слова благодарности выражаю команде Сбера и всем причастным к этому празднику. Мы старались подарить людям вдохновение, чтобы вы творили добрые дела на благо родного края, - сказал Греф.



Официальная часть сопровождалась мультимедийным концертом с участием российских музыкантов и оркестра, которые исполнили известные мировые хиты в симфонической обработке. Центральным событием вечера стало выступление певицы Марии Зайцевой. Она представила свои песни "Босая", "Красное белое", "Мама, я танцую" и многие другие. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.





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