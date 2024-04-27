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9:00, 27 апреля 2024 года Орловские хоккеисты поучаствуют во всероссийском турнире три на три Игры пройдут в Санкт-Петербурге.





Хоккеисты Орловского государственного университета отправились в Санкт-Петербург для участия во Всероссийском турнире по хоккею 3х3. Он состоится в рамках всероссийского финала первенства СХЛ. В нем примут участие студенческие сборные, которые не пробились в борьбу за награды Всероссийского финала, а также хоккеисты ОГУ, нижегородского ННГУ и магнитогорские "Стальные сердца".

Трансляции — в социальных сетях Студенческой хоккейной лиги.





Анастасия Дорохова



