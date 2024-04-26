В Орле иностранных студентов познакомили с традиционными российскими ценностями
Встреча состоялась в ОГУ имени Тургенева.
Фото: Сергея Мокроусова
Иностранных студентов, которые учатся в Орле, познакомили с российскими духовно-нравственными ценностями. Встреча прошла в ОГУ имени Тургенева
25 апреля.
Представитель Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области Елена Лакомова рассказала, что в регионе на миграционном учете состоят почти 9,5 тысяч иностранных граждан. Большинство из них студенты, которые прибыли из стран СНГ, а также из Индии, Египта, Сирии, Йемена и Гаити. Кроме того, около 1% иностранцев представляют Латвию, Литву, Италию и Германию.
С традиционными российскими духовно-нравственными ценностями и нормами поведения в обществе студентов познакомил иерей Дионисий Костомаров. Об этом сообщает сайт правительства Орловской области.