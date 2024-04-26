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9:00, 26 апреля 2024 года В Орле иностранных студентов познакомили с традиционными российскими ценностями Встреча состоялась в ОГУ имени Тургенева.



Фото: Сергея Мокроусова

Иностранных студентов, которые учатся в Орле, познакомили с российскими духовно-нравственными ценностями. Встреча прошла в ОГУ имени Тургенева

25 апреля.



Представитель Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области Елена Лакомова рассказала, что в регионе на миграционном учете состоят почти 9,5 тысяч иностранных граждан. Большинство из них студенты, которые прибыли из стран СНГ, а также из Индии, Египта, Сирии, Йемена и Гаити. Кроме того, около 1% иностранцев представляют Латвию, Литву, Италию и Германию.



С традиционными российскими духовно-нравственными ценностями и нормами поведения в обществе студентов познакомил иерей Дионисий Костомаров. Об этом сообщает сайт правительства Орловской области.





Вести-Орёл



