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9:00, 26 апреля 2024 года

В Орле иностранных студентов познакомили с традиционными российскими ценностями

Встреча состоялась в ОГУ имени Тургенева.

Фото: Сергея Мокроусова

Иностранных студентов, которые учатся в Орле, познакомили с российскими духовно-нравственными ценностями. Встреча прошла в ОГУ имени Тургенева
25 апреля.

Представитель Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области Елена Лакомова рассказала, что в регионе на миграционном учете состоят почти 9,5 тысяч иностранных граждан. Большинство из них студенты, которые прибыли из стран СНГ, а также из Индии, Египта, Сирии, Йемена и Гаити. Кроме того, около 1% иностранцев представляют Латвию, Литву, Италию и Германию.

С традиционными российскими духовно-нравственными ценностями и нормами поведения в обществе студентов познакомил иерей Дионисий Костомаров. Об этом сообщает сайт правительства Орловской области.


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