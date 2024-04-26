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13:47, 26 апреля 2024 года Орловцев просят выбрать время для ограничения продажи алкоголя Опрос организовал областной совет.





Орловский областной совет народных депутатов на своей странице в "ВКонтакте" организовал опрос жителей региона, касающийся выбора времени для ограничения продажи алкоголя. Заксобрание интересует мнение жителей региона по этому вопросу.



Перед голосующими поставлен вопрос: "Поддерживаете ли вы ограничение времени розничной продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, при условии их нахождения в жилых зонах?".



Для ответа представлено три варианта со временем ограничений: с 23:00 до 10:00, с 22:00 до 10:00, с 21:00 до 10:00. Также можно не согласиться с вариантами.



Напомним, что в Орловской области доработают закон о "наливайках". Он стал одним из главных вопросов прошлого заседания облсовета. Продажа алкогольной продукции в "наливайках" предполагается с 10:00 до 23:00. Это же время планируется отвести и для магазинов. Профильному комитету предстоит доработать все поправки к закону о продаже и потреблении алкогольной продукции, и на майской сессии региональные парламентарии уже примут его в окончательной редакции.





