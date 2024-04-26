Новый фонтан в центре Орла станет одной из достопримечательностей города

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13:50, 26 апреля 2024 года
Новый фонтан в центре Орла станет одной из достопримечательностей городаВысота струи нового фонтана – 35 метров, общая длина – 80 метров.
В Орле на месте слияния Оки и Орлика торжественно открыли светомузыкальный фонтан. Высота его струи – 35 метров, общая длина – 80 метров. Работать он будет весь летний сезон.
Фонтан построен на внебюджетные средства. Фонтан подарил городу "Сбер". Председатель правления банка Герман Греф приехал на торжественное открытие.
Включение фонтана предварил концерт. Для орловцев выступили певицы Мария Зайцева и Анастасия Белявская, музыкант Петр Дранга и другие артисты.
Анна Боева
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