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17:00, 25 апреля 2024 года В Орле готов к открытию один из самых больших фонтанов в ЦФО Его возводили с февраля.







В Орле готов к открытию один из самых больших в ЦФО фонтанов. Запуск запланирован на 21:00 25 апреля.



У "Крыльев орла" — так называется фонтан — высота струи 35 метров, общая длина — 80 метров. Он оснащен видеопроектором для лазерных шоу. Работать он будет все лето.



Возводить новую достопримечательность начали в феврале 2024 года. В работе активно помогали дайверы орловского клуба "Диво". Они установили на дне якоря и крепления, провели сборку и монтаж подводной части фонтана. Работы оплатили из внебюджетных средств.



24 апреля прошла техническая проверка фонтана.





Юлия Опанасюк



