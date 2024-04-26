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15:00, 26 апреля 2024 года Юные жители Орла могут записаться в экоотряды с 27 мая Начнется формирование на июнь.





В Орле сформированы четыре молодежных экоотряда – по одному на район. Запись на июнь стартует с 27 мая, сообщили в городской администрации.



С 25 июня начнется запись на июль, а с 27 июля — на август. Подростки будут работать с 9:00 до 11:30. Ориентировочная заработная плата — от пяти тысяч рублей.



С правилами записи можно ознакомиться по ссылке.





