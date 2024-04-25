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19:50, 25 апреля 2024 года 13 орловцев заболели коклюшем в 2024 году Таковы данные Роспотребнадзора.





В Орловской области за истекший период 2024 года коклюшем заболели 13 человек. Такие цифры приводит Роспотребнадзор. В 2023 году болезнь нашли у 58 человек, причем 51 случай пришелся на детей.



В ведомстве напоминают, что невакцинированные от коклюша дети болеют намного чаще и тяжелее привитых. Прививка практически сводит к нулю риск заражения. Прививки детям проводятся с трехмесячного возраста трехкратным введением препарата с интервалом полтора месяца. В возрасте полутора лет проводится однократная ревакцинация.





