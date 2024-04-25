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17:50, 25 апреля 2024 года В Орле управдомы есть в трети домов Жильцы таких домов сами решают, куда тратить собранные средства.







В Орле 30% многоквартирных домов имеют управдомов. В 2008 году была создана школа домкомов. Теперь занятия проходят в рамках проекта "Управдом и грамотный потребитель", чтобы люди сами могли решать и контролировать, куда уйдут собранные средства.



Собственники вправе поменять и управляющую компанию, если она их не устраивает. Как правило, управдомы работают на добровольных началах, хотя с 1 января этого года в Госдуме приняли решение — оплату старших по дому приравнять к официальной зарплате.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: "Такие факты есть, что начисляется плата. Она приравнялась к зарплате, с нее начисляются налоги, у человека теряется индексация пенсии".





Татьяна Тимохина



