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16:30, 25 апреля 2024 года

Одиннадцатимиллионным посетителем выставки "Россия" стала Ольга Лутова из Орла

Она приехала в Москву вместе с мужем и двумя дочерьми.

Фото: пресс-служба выставки "Россия"

25 апреля международную выставку-форум "Россия" посетил 11-миллионный гость. Им стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала на ВДНХ вместе с мужем Анатолием и двумя дочерьми - восьмилетней Валерией и 15-летней Софией.

Гости получили подарки от дирекции выставки "Россия" и администрации Томской области. На сцене в торжественной обстановке им вручили сертификат на четырехдневное путешествие в "Изумрудный" Томск.

- Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, - сказала гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Наталья Виртуозова.


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