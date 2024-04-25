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16:30, 25 апреля 2024 года Одиннадцатимиллионным посетителем выставки "Россия" стала Ольга Лутова из Орла Она приехала в Москву вместе с мужем и двумя дочерьми.



Фото: пресс-служба выставки "Россия"

25 апреля международную выставку-форум "Россия" посетил 11-миллионный гость. Им стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала на ВДНХ вместе с мужем Анатолием и двумя дочерьми - восьмилетней Валерией и 15-летней Софией.



Гости получили подарки от дирекции выставки "Россия" и администрации Томской области. На сцене в торжественной обстановке им вручили сертификат на четырехдневное путешествие в "Изумрудный" Томск.



- Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, - сказала гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Наталья Виртуозова.





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