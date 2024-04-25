Одиннадцатимиллионным посетителем выставки "Россия" стала Ольга Лутова из Орла
Она приехала в Москву вместе с мужем и двумя дочерьми.
Фото: пресс-служба выставки "Россия"
25 апреля международную выставку-форум "Россия" посетил 11-миллионный гость. Им стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала на ВДНХ вместе с мужем Анатолием и двумя дочерьми - восьмилетней Валерией и 15-летней Софией.
Гости получили подарки от дирекции выставки "Россия" и администрации Томской области. На сцене в торжественной обстановке им вручили сертификат на четырехдневное путешествие в "Изумрудный" Томск.
- Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, - сказала гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Наталья Виртуозова.