В Орле открылась выставка педагога и художника Марии Васильевой

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8:00, 26 апреля 2024 года
В Орле открылась выставка педагога и художника Марии ВасильевойВиновницу торжества поздравили в детской школе искусств и ремесел.
В орловской детской школе искусств и ремесел открылась выставка, которую можно назвать выставкой преемственности поколений. Свои работы показала художник и педагог Мария Васильева. Изучить мир художника и поздравить ее с персональной выставкой пришли и те, кто учил ее, и те, кого она учит сейчас.
Мария Васильева – тонкий и очень разносторонний художник. На этот раз она представила графику, масло и прикладное творчество. Поздравили мастера почти все члены Союза художников.
- То, что она представила, это некая полифония ее художественного мышления. Мария Васильева - художник, который знает, что делает и чего хочет достичь, - отметил заслуженный художник России Анатолий Костяников.
(6+)
Эва Стасюлевич