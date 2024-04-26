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8:00, 26 апреля 2024 года В Орле открылась выставка педагога и художника Марии Васильевой Виновницу торжества поздравили в детской школе искусств и ремесел.







В орловской детской школе искусств и ремесел открылась выставка, которую можно назвать выставкой преемственности поколений. Свои работы показала художник и педагог Мария Васильева. Изучить мир художника и поздравить ее с персональной выставкой пришли и те, кто учил ее, и те, кого она учит сейчас. Мария Васильева – тонкий и очень разносторонний художник. На этот раз она представила графику, масло и прикладное творчество. Поздравили мастера почти все члены Союза художников.

- То, что она представила, это некая полифония ее художественного мышления. Мария Васильева - художник, который знает, что делает и чего хочет достичь, - отметил заслуженный художник России Анатолий Костяников.



(6+)





Эва Стасюлевич



