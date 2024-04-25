Орловцы создают фотошедевры с помощью телефона

Мобильные фотографы набирают популярность. Дорогостоящая техника перестала быть обязательным условием для создания удачных фото. Одни орловцы снимают для души, для других – это хобби, а для третьих – работа.
Например, Альберт Рассолов фотографирует пейзажи. Он хочет, чтобы Орловщину увидело как можно больше людей.
– Фотографии отправляю в разные города. Фотографирую исторический центр, просто хожу, гуляю по городу, - отмечает Альберт Рассолов.
Для Алины Сафроновой мобильная фотография – полноценная работа. Она снимает контент для бизнеса.
– Для меня это просто и удобно. Телефон использовать комфортнее, - рассказывает Алина Сафронова.