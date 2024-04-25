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15:30, 25 апреля 2024 года

Жители улицы 5-го Августа спорят с "Зеленой рощей" об оплате вывоза мусора

К проблеме подключилась прокуратура.



В 2019-м году приняли мусорную реформу, которая жестко определила схему оплаты за вывоз ТКО. Услугу оплачивают все — собственники квартир, владельцы нежилых помещений, садовые товарищества, жители частного сектора. Мусорный контейнер при этом должен находиться на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров от дома.

Жители улицы 5-го Августа столкнулись с мусорной реформой с другой стороны — контейнеров у них не было, поэтому им предложили мусорки за полтора километра от участков. Они за них не платили — и оказались должны. Оператор настаивает на оплате.

По реформе жители многоквартирных домов, частных секторов и садовых товариществ должны передавать мусор. Сжигать отходы и захоранивать запрещено с 2021-го года. Спор не может решиться пять лет.

Прокуратура проводит свою проверку. Сейчас контейнер вблизи улицы 5-го августа появился.


Александра Бахтина
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