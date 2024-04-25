В областном центре проходит фестиваль "фольклор орловского края"
Творческие коллективы выступают с номерами.
Фото: Татьяна Тимохина
В Доме творчества №2 Орла проходит региональный фестиваль "фольклор орловского края". Коллективы из районов представляют русские народные танцы, песни, обряды, игру на народных инструментах.
25 апреля должны выступить 34 творческих коллектива, это почти 90 человек. Столько же представят свое творчество во второй соревновательный день – 26 апреля. Итоги подведут через две недели, победителей определят в нескольких номинациях.