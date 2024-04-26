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7:30, 26 апреля 2024 года В Кромском районе Орловской области отремонтируют 17 автодорог Работы стартовали на семи объектах.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Кромском районе приступили к ремонту автодорог. В 2024 году на эти цели потратят 42 миллиона рублей. Всего планируется привести в порядок 17 объектов.



Работы стартовали на семи участках в деревнях Макеево, Бельдяжки, Рассоховец, Черкасская, Загнилецкий Хутор и на улице Карла Маркса в поселке Кромы.



Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, Кромскому району также выделили дополнительную субсидию на ремонт 12 участков автодорог протяженностью 6 километров. Еще четыре объекта протяженностью 5 километров отремонтируют в рамках муниципальной программы.





Вести-Орёл



