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14:05, 25 апреля 2024 года В Орле двое экс-полицейских осуждены за отказ возбуждать уголовное дело Они приговорены к условному сроку.





Две бывших сотрудников управления МВД России по городу Орлу осуждены на три года условно за превышение должностных полномочий.



Как рассказали в СУ СК России по региону, экс-полицейские проводили доследственные проверки по факту кражи телефона и банковской карты у орловчанки. Выслушав показания женщины, стражи порядка указали в документах, что потерпевшая их потеряла. Она, не глядя, подписала бумаги. На этом основании в возбуждении уголовного дела было незаконно отказано.





