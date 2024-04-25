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12:50, 25 апреля 2024 года Орловцам предложат продегустировать местные продукты Попробовать продукты можно будет в городском парке.



Фото: пресс-служба правительства региона

1 мая 2024 года с 9.00 до 17.00 на площадке перед входом в горпарк Орла пройдет выставка-дегустация "Сделано в России. Выбираем орловское". Экспозиции представит 31 ведущий производитель продуктов региона.



Орловцы смогут попробовать мед, колбасные изделия, овощи, соки, нектары, мороженое из натуральных сливок и молока, пряники с 3D-печатью. Юные орловцы пообщаются с кроликами, куропатками, курами-несушками, голубями, рассказали в пресс-службе областного правительства.



Будет работать фотозона с трактором и игровая площадка "Маленький фермер". Желающие прокатятся на лошадях и пони.





Сергей Силаев



