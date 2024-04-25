Под Орлом отремонтировали сельскую дорогу

Участок находится в селе Верхняя Любовша Краснозоренского района.

Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

В селе Верхняя Любовша Краснозоренского района привели в порядок сельскую дорогу. В частности, на участке по улице Набережной было уложено щебеночное покрытие.

"Дорожной службе". - Для улучшения ровности и увеличения прочности дорожной конструкции исправили профиль основания. Затем с помощью специальных дорожных катков утрамбовали щебень, - сообщили

Работы продолжались в течение недели в рамках муниципального контракта. Полностью завершить их планируется до 30 июня 2024 года.