Под Орлом отремонтировали сельскую дорогу

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12:01, 25 апреля 2024 года
Под Орлом отремонтировали сельскую дорогуУчасток находится в селе Верхняя Любовша Краснозоренского района.
Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"
В селе Верхняя Любовша Краснозоренского района привели в порядок сельскую дорогу. В частности, на участке по улице Набережной было уложено щебеночное покрытие.
- Для улучшения ровности и увеличения прочности дорожной конструкции исправили профиль основания. Затем с помощью специальных дорожных катков утрамбовали щебень
, - сообщили
в "Дорожной службе"
.
Работы продолжались в течение недели в рамках муниципального контракта. Полностью завершить их планируется до 30 июня 2024 года.
Сергей Мерцалов