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12:31, 25 апреля 2024 года Орловский священник благословил военных, которые отправляются в зону СВО Встреча состоялась в селе Кутафино Кромского района.



Фото: Орловская митрополия

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Кутафино Афанасий (Голенко) напутствовал бойцов СВО. Встреча состоялась 23 апреля.



Во время беседы отец Афанасий поддержал бойцов, пожелал им вернуться живыми и здоровыми и благословил на служение Родине. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



- Обязательно возвращайтесь живыми, поддерживайте друг друга, а мы будем молиться за вас, - сказал отец Афанасий защитникам Отечества.





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