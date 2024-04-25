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11:29, 25 апреля 2024 года

В Орловской области трудоустроят почти три тысячи подростков

К работе юноши и девушки приступили во многих районах региона.

Фото: архив

В 2024 году в Орловской области планируется трудоустроить 2875 подростков. На данный момент уже 35 юношей и девушек работают в Мценске и Мценском районе. Они трудятся уборщиками территорий, рабочими по комплексному обслуживанию зданий и подсобными рабочими. До конца месяца планируется трудоустроить еще 82 подростка.
 
В Колпне районная и поселковые администрации взяли на себя функции работодателей для 55 юных рабочих. Занятость подростков началась в Ливнах и Орловском округе. В ближайшее время школы Глазуновского района также планируют привлечь своих учеников в качестве подсобных рабочих.
 
Экологические отряды в Орле начнут работать ближе к лету. Как сообщает региональный информационный портал, ведутся переговоры с администрацией местных кафе и производственных предприятий. Школы, дома творчества и администрации районов в летний период планируют привлекать подростков к благоустройству территорий и подсобным работам.
 
Чтобы устроиться на работу, несовершеннолетний должен зарегистрироваться на единой цифровой платформе "Работа в России". После поступления заявки он получит приглашение в центр занятости.



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