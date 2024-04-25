В Орловской области трудоустроят почти три тысячи подростков

К работе юноши и девушки приступили во многих районах региона.

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В 2024 году в Орловской области планируется трудоустроить 2875 подростков. На данный момент уже 35 юношей и девушек работают в Мценске и Мценском районе. Они трудятся уборщиками территорий, рабочими по комплексному обслуживанию зданий и подсобными рабочими. До конца месяца планируется трудоустроить еще 82 подростка.

В Колпне районная и поселковые администрации взяли на себя функции работодателей для 55 юных рабочих. Занятость подростков началась в Ливнах и Орловском округе. В ближайшее время школы Глазуновского района также планируют привлечь своих учеников в качестве подсобных рабочих.

региональный информационный портал, ведутся переговоры с администрацией местных кафе и производственных предприятий. Школы, дома творчества и администрации районов в летний период планируют привлекать подростков к благоустройству территорий и подсобным работам. Экологические отряды в Орле начнут работать ближе к лету. Как сообщает , ведутся переговоры с администрацией местных кафе и производственных предприятий. Школы, дома творчества и администрации районов в летний период планируют привлекать подростков к благоустройству территорий и подсобным работам.

Чтобы устроиться на работу, несовершеннолетний должен зарегистрироваться на единой цифровой платформе "Работа в России". После поступления заявки он получит приглашение в центр занятости.