Орловцы доставили на фронт еще 30 тонн питьевой воды

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11:00, 25 апреля 2024 года
Орловцы доставили на фронт еще 30 тонн питьевой водыАквагруз прибыл в район Часов Яра.
Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова
Жители Орловской области продолжают активно помогать бойцам, которые находятся на передовой. Недавно была доставлена большая партия воды на Артемовское направление, где в районе Часова Яра продолжаются тяжелые бои за каждую позицию.
- Вода - это не просто важный ресурс для нас в повседневной жизни, но и настоящее лекарство, сила, оружие и спасение для наших бойцов. Она является символом поддержки, единения и боевого духа, а также народной помощи
, - отметил
губернатор Андрей Клычков
в социальных сетях.
Глава региона поблагодарил всех, кто оказывает поддержку нашим военным ради общей Победы.
Вести-Орёл