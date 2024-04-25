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11:00, 25 апреля 2024 года Орловцы доставили на фронт еще 30 тонн питьевой воды Аквагруз прибыл в район Часов Яра.



Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Жители Орловской области продолжают активно помогать бойцам, которые находятся на передовой. Недавно была доставлена большая партия воды на Артемовское направление, где в районе Часова Яра продолжаются тяжелые бои за каждую позицию. Андрей Клычков в социальных сетях.



Глава региона поблагодарил всех, кто оказывает поддержку нашим военным ради общей Победы. - Вода - это не просто важный ресурс для нас в повседневной жизни, но и настоящее лекарство, сила, оружие и спасение для наших бойцов. Она является символом поддержки, единения и боевого духа, а также народной помощи, - отметил губернаторв социальных сетях.Глава региона поблагодарил всех, кто оказывает поддержку нашим военным ради общей Победы.





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