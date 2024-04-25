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9:30, 25 апреля 2024 года В Ливнах на воинском захоронении дополнительно установили два постамента На них разместили мемориальные плиты с именами погибших бойцов.



Фото: тг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны"

В городе Ливны у братского захоронения на улице Воронежской появились еще два постамента. На них установили мемориальные плиты с именами более двухсот погибших воинов.





Средства на это были выделены благодаря реализации федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества". Об этом сообщает тг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны".





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