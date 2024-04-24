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21:03, 24 апреля 2024 года На открытии фонтана в центре Орла покажут флайборд-шоу Так называется трюковое выступление на воде.





25 апреля на открытии фонтана в центре Орла пройдет флайборд-шоу. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Так называется трюковое выступление на воде. Такие водно-воздушные шоу включают в себя элементы акробатики, лазеры, пиротехнику и салюты.



Также глава региона сообщил, что мероприятие лучше всего можно увидеть на "Стрелке" и со стороны набережной Дубровинского.



Запланирована масштабная праздничная программа. Для орловцев выступят певицы Мария Зайцева и Анастасия Белявская, музыкант Петр Дранга и другие артисты. Масштабные гуляния начнутся в 20:00. Центром станет Детский парк.





