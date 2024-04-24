Орловская молодежь представила инициативные проекты на тематической ярмарке

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20:30, 24 апреля 2024 года
Орловская молодежь представила инициативные проекты на тематической ярмаркеОна собрала более 300 представителей объединений и учреждений.
24 апреля в Орле начала работу очередная ярмарка молодежных инициатив. Мероприятие организовали на базе ОГУ имени Тургенева, где свои проекты представила молодежь.
В 2024-м году ярмарка работает как интерактивная площадка. Здесь каждый может не только посмотреть или послушать, но и принять участие в играх, мастер-классах и квестах.
Ярмарка собрала более 300 представителей объединений и учреждений. В следующие два дня ярмарка продолжит работу.
Татьяна Тимохина
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