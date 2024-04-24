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21:00, 24 апреля 2024 года

С кладбищ Орла вывезли полтысячи кубов мусора

Ликвидировать свалки на погостах должны до 5 мая.



В Орле перед праздником Светлой Пасхи началась уборка кладбищ. Всего в городе их восемь. На погостах появится порядка 20 дополнительных контейнеров.
 
На Лужковском кладбище, по словам коммунальщиков, мусороуборочная техника здесь работает постоянно. Собранный трактором мусор грузовик отвозит на контейнерную площадку, откуда отходы должна вывезти "Зеленая роща".
 
Ликвидировать свалки на кладбищах должны до 5 мая. Сейчас с погостов вывезли практически полтысячи кубометров мусора.



Эльза Ахмедбекова
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