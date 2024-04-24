В орловские поликлиники поступили все нужные по календарю иммунизации вакцины

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20:45, 24 апреля 2024 года
В орловские поликлиники поступили все нужные по календарю иммунизации вакциныОсобенно важна вакцинация детей.
Последняя неделя апреля в медицинском календаре названа неделей иммунизации. По инициативе Всемирной организации здравоохранения она призвана подчеркнуть важность вакцинации, которая считается одним из самых выдающихся изобретений человечества.
С помощью прививок полностью побеждена оспа, а другие заболевания протекают без страшных последствий.
Особенно важна вакцинация детей. Свою первую прививку ребенок получает уже в первый день жизни. По национальному календарю прививок дети прививаются от гепатита В, туберкулеза, пневмококка, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофилии, кори, краснухи и паротита. Также делаются прививки по показаниям.
50 лет назад, когда была создана первая программа иммунизации, пациентам были доступны только шесть прививок, сейчас иммунизация включает как минимум 13 и еще 17 дополнительных по показаниям.
Елена Литинская