В орловские поликлиники поступили все нужные по календарю иммунизации вакцины

Особенно важна вакцинация детей.

Последняя неделя апреля в медицинском календаре названа неделей иммунизации. По инициативе Всемирной организации здравоохранения она призвана подчеркнуть важность вакцинации, которая считается одним из самых выдающихся изобретений человечества.

С помощью прививок полностью побеждена оспа, а другие заболевания протекают без страшных последствий.

Особенно важна вакцинация детей. Свою первую прививку ребенок получает уже в первый день жизни. По национальному календарю прививок дети прививаются от гепатита В, туберкулеза, пневмококка, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофилии, кори, краснухи и паротита. Также делаются прививки по показаниям.

50 лет назад, когда была создана первая программа иммунизации, пациентам были доступны только шесть прививок, сейчас иммунизация включает как минимум 13 и еще 17 дополнительных по показаниям.