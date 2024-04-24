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20:45, 24 апреля 2024 года

В орловские поликлиники поступили все нужные по календарю иммунизации вакцины

Особенно важна вакцинация детей.



Последняя неделя апреля в медицинском календаре названа неделей иммунизации. По инициативе Всемирной организации здравоохранения она призвана подчеркнуть важность вакцинации, которая считается одним из самых выдающихся изобретений человечества. 
 
С помощью прививок полностью побеждена оспа, а другие заболевания протекают без страшных последствий. 
 
Особенно важна вакцинация детей. Свою первую прививку ребенок получает уже в первый день жизни. По национальному календарю прививок дети прививаются от гепатита В, туберкулеза, пневмококка, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофилии, кори, краснухи и паротита. Также делаются прививки по показаниям. 
 
50 лет назад, когда была создана первая программа иммунизации, пациентам были доступны только шесть прививок, сейчас иммунизация включает как минимум 13 и еще 17 дополнительных по показаниям.



Елена Литинская
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