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9:00, 25 апреля 2024 года В Орле представили "Маленькие трагедии" Пушкина в современном прочтении Постановку увидели зрители "Свободного пространства".







В "Свободном пространстве" состоялась новая премьера — "Маленькие трагедии" Пушкина (12+). Это цикл из коротких драматических пьес: "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Пир во время чумы". На главные роли в спектакле режиссер выбрал молодежный состав.



Спектакль по мотивам пушкинских "Маленьких трагедий" здесь ставят уже третий раз. Режиссерское видение в этот раз поменялось. Помимо художественной и технической стороны, образности, было важно привнести оригинальность и не уйти далеко от автора.





Эва Стасюлевич



