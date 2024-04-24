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16:17, 24 апреля 2024 года В Орловской области выросла стоимость путевок в детские лагеря Рост составил три процента.





В Орловской области выросла стоимость путевок в детские лагеря. Рост составил три процента. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказала глава департамента образования региона Ирина Патронова.

"Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость путевки выросла на три процента. Это связано с изменением цен на питание. Если рассчитывать среднюю стоимость путевки на 21 день, то в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием такая путевка стоит 6427 рублей, в загородных оздоровительных лагерях – 29 тысяч рублей, санаториях – 34 тысячи рублей", – сказала Патронова. Департамент образования будет следить, чтобы стоимость путевок не росла, подчеркнула Патронова.



Бесплатные путевки по линии департамента образования выделяются ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, детям с ОВЗ, проживающим в малоимущих семьях.



Также департамент выделяет бесплатные путевки детям участников СВО. Они могут получить путевки в лагеря "Елочка", "Космос", "Солнечный", "Сосновый бор", "Дружба". Также проводится компенсация расходов на оплату стоимости путевок в лагеря "Мечта", "Лесная поляна", "Лесной" и "Орловчанка". Часть суммы здесь оплачивается родителями самостоятельно.





Артем Ежаков



