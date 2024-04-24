среда 24.04.2024 19:37:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:17, 24 апреля 2024 года

В Орловской области выросла стоимость путевок в детские лагеря

Рост составил три процента.


В Орловской области выросла стоимость путевок в детские лагеря. Рост составил три процента. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказала глава департамента образования региона Ирина Патронова.
"Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость путевки выросла на три процента. Это связано с изменением цен на питание. Если рассчитывать среднюю стоимость путевки на 21 день, то в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием такая путевка стоит 6427 рублей, в загородных оздоровительных лагерях – 29 тысяч рублей, санаториях – 34 тысячи рублей", – сказала Патронова.
Департамент образования будет следить, чтобы стоимость путевок не росла, подчеркнула Патронова.

Бесплатные путевки по линии департамента образования выделяются ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, детям с ОВЗ, проживающим в малоимущих семьях.

Также департамент выделяет бесплатные путевки детям участников СВО. Они могут получить путевки в лагеря "Елочка", "Космос", "Солнечный", "Сосновый бор", "Дружба". Также проводится компенсация расходов на оплату стоимости путевок в лагеря "Мечта", "Лесная поляна", "Лесной" и "Орловчанка". Часть суммы здесь оплачивается родителями самостоятельно.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.