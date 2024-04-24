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19:50, 24 апреля 2024 года В Орловской области снижается число несчастных случаев на производстве Статистику привел зампред федерации профсоюзов Орловской области.







Корреспондент "Вести-Орел" Анастасия Тычинская побеседовала с заместителем председателя федерации профсоюзов Орловской области Юрием Власовым. Он рассказал о том, какая статистика по несчастным случаям в регионе в последнее время и как система управления охраной труда изменилась в последнее время.



Как отметил Власов, количество несчастных случаев уменьшается на протяжении ряда лет. Это касается и смертельного травматизма, и тяжелого.



– Если взять тенденцию 2021 года – 28 несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом, в 2023 году – 25, - сказал Юрий Власов.



За прошедшие четыре месяца 2024 года зафиксировано четыре несчастных случая с тяжелым и смертельным исходом.





Анастасия Тычинская



