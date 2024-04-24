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16:30, 24 апреля 2024 года Орловец показывал татуировки и заработал новые проблемы с законом На наколках была символика экстремистской организации.





28-летний заключенный ливенской колонии заработал новые проблемы с законом, публично демонстрируя собственные татуировки с символикой экстремистской организации. Об этом рассказали в СУ СК России по Орловской области.



Отмечается, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. В этот раз возбуждено уголовное дело.





Артем Ежаков



