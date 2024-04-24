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15:50, 24 апреля 2024 года Фильм орловских дайверов стал лауреатом международного фестиваля "Море зовет" Награждение состоялось в Санкт-Петербурге.







Документальный фильм "Пароход Времени", созданный клубом подводного плавания "Диво" при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, стал лауреатом 21-го международного фестиваля морских и приключенческих фильмов "Море зовет". Лента рассказывает о затонувшем судне, которое нашли орловские дайверы в водах суровой Ладоги.



Работа над фильмом длилась больше полугода. Для этого трудилась целая команда, которая проводила подводные исследования и изучала архивы.



- Мы очень рады, что гордое имя Орел прозвучало на сцене этого престижного фестиваля. Надеемся, что "Пароход Времени" продолжит свое плавание и дальше, - отметил руководитель Орловского клуба подводного плавания "Диво" Сергей Куликов.





Юлия Опанасюк



